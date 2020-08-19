В президиум Координационного совета штаба Тихановской вошли 7 человек. Кто они?

Координационный совет Тихановской назвал свой президиум. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, в созданном по инициативе экс-кандидата в президенты Тихановской Координационном совете на 17 августа состояли 34 человека.

После первой пресс-конференции 18 августа, где заявлялось, что выехавшая в Литву Светлана Тихановская намерена вернуться в Беларусь, в штабе не стали тянуть с новостями. И 19 августа объявили имена вошедших в президиум - руководящий орган Координационного совета - активистов, написала «Наша Нiва».

Так, в президиум вошли 7 человек - нечетное число, чтобы не было ситуации, когда при голосовании голоса разделятся поровну.

В президиум совета вошла нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, спикер штаба Бабарико Мария Колесникова, экс-министр культуры и дипломат Павел Латушко, юрист объединенного штаба Максим Знак, стачком МТЗ Сергей Дилевский, юрист-международник и медиатор Лилия Власова.

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