Милиция объявила в розыск двух подростков из Молодечно

Милиция объявила в розыск двух подростков из Беларуси. Фото: пресс-служба МВД.

Милиция объявила в розыск 14-летнего Алексея Качана и 15-летнего Евгения Шелеста. Оба 18 августа ушли в неизвестном направлении из интерната семейного типа в Молодечно и не вернулись. В последний раз подростков видели в районе СШ №14 примерно в 21.40.

Особые приметы: Евгений Шелест на момент пропажи был одет в футболку оранжевого цвета, шорты цвета хаки и черные кроссовки Nike. Второй пропавший подросток - Алексей Качан - был одет в голубые шорты с желтой полосой, бордовую футболку и темно-синие кроссовки Nike.

Граждан, которые что-либо знают о судьбе подростков либо обладают любой другой ценной информацией об их местонахождении, милиция просит обращаться в Молодечненский РОВД или по телефону +375 (33) 381-52-90.