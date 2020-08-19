Глава Госпогранкомитета обратился к пограничникам: "Возможны разного рода провокации, будьте бдительны"

Фото: Госпогранкомитет

Генерал-майор Анатолий Лаппо обратился к сотрудникам Госпогранкомитета и ветеранам. Он отмечает, что Беларусь «оказалась в сложной ситуации», но подчеркнул, что обстановка на государственной границе стабильная и контролируемая. И поставил задачу усилить охрану границы, как и потребовал на совещании с Советом безопасности Александр Лукашенко.

- Мы не должны допустить провоз оружия, взрывчатки, наркотиков, пропустить на нашу территорию преступные элементы, любого, кто может нанести вред и подвергнуть опасности жизни наших граждан. Именно в этот период могут активизироваться противоправные группировки, возможны разного рода провокации. В том числе и в отношении пограничников. Будьте особенно бдительны, - дал напутствие подчиненным глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

Он напомнил, что пограничники защищают белорусский народ и ему давали присягу.

- От ваших действий сегодня зависит безопасность страны, - заключил генерал-майор.