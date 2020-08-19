Жара передохнула денек – и снова возвращается. 20 августа по югу Беларуси – до +30. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как обещают синоптики Белгидромета, 20 августа в Беларуси будет жарко, но на небе будет облачно, а по большей части территории страны продут дожди. А ночью и утром в отдельных районах - сильные с грозами.

В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер будет переменным, при грозах - порывистым.

Ночная температура - в районе +12…+18°С, дневная +18...+24°С, а по югу Беларуси - все +25...+30°С.