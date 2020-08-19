Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 августа 2020 года: 128 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

За все время в стране было проведено 1 437 110 тестов для выявления COVID-19 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Минздраве опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 19 августа. Всего число зараженных составляет 69 801 человек. Прирост за сутки - 128 случаев.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 67 647 белорусов. Не обошлось и без смертей. За сутки скончались 5 человек. Всего же от коронавируса умерли 622 человека.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 437 110 тестов для выявления COVID-19.

В мире на 19 августа число заразившихся коронавирусом составило более 22 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тест на антитела к коронавирусу теперь можно сделать в частных лабораториях по всей Беларуси: узнали, где и за сколько

Выяснить, переболели вы коронавирусом или нет и есть ли болезнь в активной фазе, стало дешевле, быстрее и проще. Но есть некоторые условия (подробности).