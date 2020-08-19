ЕС: «Выборы не были ни справедливыми, ни свободными»

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Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение ввести в самое ближайшее время персональные санкции для руководства Беларуси, сообщает bbc.com. Подчеркивается, что санкции - запрет на въезд и заморозка активов - не ударят по экономики Беларуси и рядовым гражданам.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", - цитирует dw.com Ангелу Меркель.

"Мы хотим серьезно усилить давление на Беларусь. Те, кто арестовывал, насиловал, подвергал репрессиям мирных демонстрантов, должны попасть под санкции... Мы хотим ввести санкции против тех, кто замешан в фальсификации выборов и в насилии в отношении протестующих. Список находится на стадии утверждения", - сказал немецкий министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью итальянской газете La Stampa.

Кроме того, Евросоюз заявил, что окажет помощь пострадавшим от репрессий и гражданскому обществу.