В Минске министр Карпенко вместе с сотрудниками минобра организовали флешмоб в поддержку учителей

Во время флешмоба в поддержку педагогов к зданию минобра подошла «могучая кучка» протестующих. Но увидев, кто и за кого вышли выразить свою позицию, они присоединились к акции. Фото: t.me/MinobrofBelarus

19 августа сотрудниками министерства образования во главе с министром Игорем Карпенко был организован флешмоб в поддержку учителей. Информация об этом размещена на официальном телеграм-канале министерства образования. Как сообщает источник, в последнее время мессенджеры и социальные сети в интернете пестрят фактами втягивания детей в политические игры взрослых. Есть также случаи травли учителей.

«Школа – не объект для политических споров и разногласий. Педагоги находятся вне политики. Наше призвание – учить, а не строить интриги. Дети должны учиться!» —говорится в обращении учителей. Далее участники призывали поддержать педагогов Беларуси, чтобы 1 сентября дети сели за парты в мирной и спокойной стране!

Как далее рассказывают на канале, во время флешмоба в поддержку педагогов к зданию минобра подошла «могучая кучка» протестующих. Но увидев, кто и за кого вышли выразить свою позицию, они присоединились к акции.

«Мы - за! У всех нас были учителя!!!» - отреагировали участники акции.

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