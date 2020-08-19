Работники «Гродно Азота» вышли на площадь. Фото: ТАСС.

Продолжают выражать свое недовольства и рабочие «Гродно Азота». Напомним, они выдвинули администрации и властям ряд требований, касающихся несогласия с официальными итогами президентских выборов, а также осуждения жестоких действий силовиков в отношении мирных протестующих. Иначе работники обещают остановить производство.

Днем 19 августа внутри предприятия снова собрались демонстранты - они прошли колонной по территории завода. Судя по видеозаписям, появившимся в интернете, их было не меньше тысячи человек. Всего на предприятии работают почти 8 тысяч сотрудников.

В обед рабочие вышли через проходную завода. Их встретили люди, которые пришли поддержать заводчан. Они скандировали «Пока мы едины - мы непобедимы!», «Верым! Можам! Пераможам!»

Тем временем заводчан решила поддержать торговля. «Гипермаркет Green дарит работникам ОАО «Гродно Азот» скидку 10% на весь чек в период с 19 по 31 августа! - говорится в сообщении гродненского торгово-развлекательного центра Trinity. - Предъявите пропуск предприятия на кассе и получите комплимент от Green в виде приятного дисконта. Акция создана специально для вас и действует только в Гродно».

Накануне стало известно, что бастующие работники «Гродно Азота» в числе первых получат финансовую помощь, которую собирают неравнодушные люди и даже целые предприятия. Так называемый национальный забастовочный комитет выделяет по 100 тысяч долларов МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азоту». Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил активист Андрей Стрижак, который был числе тех, кто запустил сбор средств для пострадавших и лишившихся работы из-за политических репрессий.

Ближе к вечеру бастующие рабочие «Гродно Азота» пока разошлись. Они решили провести тайное голосование по требованиям и передать их в дирекцию.