СК прокомментировал смертельное ранение брестчанина после протестов: милиция стреляла в плечо, попала в голову

Геннадий Шутов из Бреста был смертельно ранен в голову сотрудником милиции.

Делом Геннадия Шутова, о смерти которого стало известно 19 августа, занимается Следственный комитет. Напомним, мужчину ранили выстрелом из табельного оружия в голову. Это произошло 11 августа возле жилого дома на Московской после протестных акций.

По данным следствия, двое мужчин, один из которых - Геннадий Шутов - совершили нападение на милицию.

- Во время нападения мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами, - говорится в сообщении Следственного комитета.

Как установили следователи, милиция восприняла действия нападавших как реальную угрозу жизни и здоровью. Один из милиционеров выстрелил.

- Пресекая попытки завладеть табельным оружием, он применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы, - комментирует Следственный комитет. Следователи обещают дать правовую оценку не только действиям нападавших, но и милиции, которая применила оружие во время охраны общественного порядка.

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