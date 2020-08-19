Сумма в $2,6 млн направится к пострадавшим от насилия силовиков Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси собрали $3,7 млн на помощь протестующим. Пожертвования были сделаны более 21 тысячей человек, сообщает telegraf.by.

Больше $1,1 млн собрали работникам бастующих предприятий, которые могут потерять средства из-за невыхода на работу. Сумма в $2,6 млн направится к пострадавшим от насилия силовиков.

Планируется, что первыми финансовую поддержку получат работники предприятий МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азот".

Срочно обратиться для получения солидарной помощи от народа Беларуси просят глав иных организованных заводских стачкомов.

Организаторы сбора денег заявляют, что сегодня, как никогда, важно поддержать каждого, кто из-за своих убеждений лишен работы, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси.

Ранее сообщалось, что в Беларуси под арестом находятся более 40 задержанных на протестах. В местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных.

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