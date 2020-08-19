Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Теперь назначение премьер-министра должна согласовать Палата представителей Национального собрания
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
19 августа Александр Лукашенко назначил премьер-министром Беларуси Романа Головченко. Теперь его назначение должна согласовать Палата представителей Национального собрания. Указ президентом подписан 19 августа, сообщает БЕЛТА.
Другим указом Александром Лукашенко назначены следующие члены правительства:
Николай Снопков - первый заместитель премьер-министра;
Владимир Кухарев - заместитель премьер-министра;
Юрий Назаров - заместитель премьер-министра;
Игорь Петришенко - заместитель премьер-министра;
Александр Субботин - заместитель премьер-министра;
Владимир Колтович - министр антимонопольного регулирования и торговли;
Руслан Пархамович – министр архитектуры и строительства;
Юрий Караев - министр внутренних дел;
Андрей Хмель - министр жилищно-коммунального хозяйства;
Владимир Караник - министр здравоохранения;
Владимир Макей - министр иностранных дел;
Игорь Луцкий - министр информации;
Юрий Бондарь - министр культуры;
Виталий Дрожжа - министр лесного хозяйства;
Виктор Хренин - министр обороны;
Игорь Карпенко - министр образования;
Сергей Наливайко - министр по налогам и сборам;
Владимир Ващенко - министр по чрезвычайным ситуациям;
Андрей Худык - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Пётр Пархомчик - министр промышленности;
Константин Шульган - министр связи и информатизации;
Иван Крупко - министр сельского хозяйства и продовольствия;
Сергей Ковальчук- министр спорта и туризма;
Алексей Авраменко - министр транспорта и коммуникаций;
Ирина Костевич - министр труда и социальной защиты;
Юрий Селиверстов - министр финансов;
Александр Червяков - министр экономики;
Виктор Каранкевич - министр энергетики;
Олег Слижевский - министр юстиции;
Валерий Вакульчик - председатель Комитета государственной безопасности;
Дмитрий Пантус - председатель Государственного военно-промышленного комитета;
Дмитрий Матусевич - председатель Государственного комитета по имуществу;
Александр Шумилин - председатель Государственного комитета по науке и технологиям;
Валентин Татарицкий - председатель Государственного комитета по стандартизации;
Анатолий Лаппо - председатель Государственного пограничного комитета;
Юрий Сенько - председатель Государственного таможенного комитета.
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