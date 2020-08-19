Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Теперь назначение премьер-министра должна согласовать Палата представителей Национального собрания Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

19 августа Александр Лукашенко назначил премьер-министром Беларуси Романа Головченко. Теперь его назначение должна согласовать Палата представителей Национального собрания. Указ президентом подписан 19 августа, сообщает БЕЛТА.

Другим указом Александром Лукашенко назначены следующие члены правительства:

Николай Снопков - первый заместитель премьер-министра;

Владимир Кухарев - заместитель премьер-министра;

Юрий Назаров - заместитель премьер-министра;

Игорь Петришенко - заместитель премьер-министра;

Александр Субботин - заместитель премьер-министра;

Владимир Колтович - министр антимонопольного регулирования и торговли;

Руслан Пархамович – министр архитектуры и строительства;

Юрий Караев - министр внутренних дел;

Андрей Хмель - министр жилищно-коммунального хозяйства;

Владимир Караник - министр здравоохранения;

Владимир Макей - министр иностранных дел;

Игорь Луцкий - министр информации;

Юрий Бондарь - министр культуры;

Виталий Дрожжа - министр лесного хозяйства;

Виктор Хренин - министр обороны;

Игорь Карпенко - министр образования;

Сергей Наливайко - министр по налогам и сборам;

Владимир Ващенко - министр по чрезвычайным ситуациям;

Андрей Худык - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Пётр Пархомчик - министр промышленности;

Константин Шульган - министр связи и информатизации;

Иван Крупко - министр сельского хозяйства и продовольствия;

Сергей Ковальчук- министр спорта и туризма;

Алексей Авраменко - министр транспорта и коммуникаций;

Ирина Костевич - министр труда и социальной защиты;

Юрий Селиверстов - министр финансов;

Александр Червяков - министр экономики;

Виктор Каранкевич - министр энергетики;

Олег Слижевский - министр юстиции;

Валерий Вакульчик - председатель Комитета государственной безопасности;

Дмитрий Пантус - председатель Государственного военно-промышленного комитета;

Дмитрий Матусевич - председатель Государственного комитета по имуществу;

Александр Шумилин - председатель Государственного комитета по науке и технологиям;

Валентин Татарицкий - председатель Государственного комитета по стандартизации;

Анатолий Лаппо - председатель Государственного пограничного комитета;

Юрий Сенько - председатель Государственного таможенного комитета.

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