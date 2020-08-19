В Гродно уступившие протестующим власти внезапно передумали

Гродненцы недовольны решением городских властей и снова выходят на улицы Фото: Раиса ЮДИНА

Власти Гродно, которые раньше договорились с участниками протестов против действующей власти, внезапно и без предупреждения решили отказаться от своих обязательств.

Чиновники согласились предоставлять телеэфир на очередной митинг в городе и обещали, что протестовать жителям можно безнаказанно. Но перед самым протестом что-то пошло не так - и центральная улица Гродно была перекрыта. Она была оцеплена сотрудниками ОМОНа и КГБ. Силовики пропускали только местных жителей и по паспорту. К тому же организаторам они сообщили, что телеэфир отменяется.

Как передает наш корреспондент, граждане вышли на запланированный митинг. Они собрались недалеко от табачной фабрики, но к ним подошли милиционеры и сказали, что они собираются здесь незаконно. В мегафон один из них предложил всем добровольно разойтись, но люди стоят.

Возможной причиной отказа от ранее заключенных договоренностей властей с народом в Гродно стало совещание Совбеза, которое проходило 19 августа. На нем Александр Лукашенко приказал МВД прекратить всякие беспорядки, особенно в столице. Он опять поднял тему, что протесты финансируются с Запада, и велел Госпогранкомитету усилить охрану границы по всему периметру.

Ранее мы сообщали, что власти Гродно приняли все требования протестующих. Помимо разрешения на митинги и телеэфир, они отпустили всех задержанных и инициировали проверку жалоб, а также приняли решение создать Совет общественного согласия Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.

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Часть денег предназначена для тех, кто присоединился к забастовкам на предприятиях, а другая часть - для пострадавших от полицейского насилия (подробности).