Несколько тысяч человек протестовали на площади Независимости в Минске

На площади Независимости в Минске собралось несколько тысяч человек чтобы выразить протест против фальсификации итогов президентских выборов и насилия силовиков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

19 августа к 19 часам на площади Независимости в Минске собралось несколько тысяч человек, чтобы выразить протест против фальсификации итогов президентских выборов и насилия силовиков. Некоторые ранее пришли на протест к зданию МВД. До ухода на площадь люди скандировали «Караева под суд!», «Выпускай!», «Лукашенко в автозак!», «Трибунал!», «Забастовка!», «Свободу слова для всех и каждого!», сообщает БЕЛАПАН.

В акции принимает участие активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Он установил звукоусиливающую аппаратуру. Митинг проходил в формате свободного микрофона. «Нам придется выходить еще не один день, потому что Лукашенко "затягивал" нашу страну 26 лет», — подчеркнул активист.

Марина Адамович, жена арестованного оппозиционера Николая Статкевича, рассказала присутствующим, что её супруга в ночь на 18 августа перевезли из СИЗО №1, что по улице Володарского в Жодино. Она считает, что власти «боятся поддержки политзаключенных» и обратилась к протестующим с просьбой не прекращать акции.

Собравшиеся скандировали «Не забудем, не простим!» «Трибунал!»

Колонна велосипедистов приехала с улицы Советской.

Проспект Независимости был перекрыт для личного транспорта, но общественный ходил.

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