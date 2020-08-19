Глава профсоюза призвал детально и объективно изучить каждый случай проявления насилия

«Сложные, тяжелые два дня - это то, что происходило 9 и 10 августа», - отмечает Орда. Фото: belta.by

Необходимо детально и объективно изучить каждый случай проявления насилия. Такое заявление сделал журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, пишет БелТА.

Он назвал сложными и тяжелыми два дня. Это события 9 и 10 августа. ФБП обратилась к силовикам. Обращение призывает к тому, что необходимо детально и объективно изучать все случаи. Министр внутренних дел на днях сделал заявление о том, что все случаи уже изучаются. «Я думаю, что в ближайшее время мы услышим результаты этого расследования. Но нам нужно сделать все, чтобы больше никогда у нас не повторилось то, что произошло. И необходимо с каждым случаем разобраться и дать объективную оценку», - отметил глава профсоюза.

Михаил Орда также сказал, что организация готова оказать пострадавшим необходимую правовую помощь. «У нас есть правовая инспекция, там работают высококлассные юристы, и мы готовы оказать пострадавшим правовое сопровождение. Причем не важно, состоит человек в профсоюзе или нет. Также наши первичные профсоюзные организации на предприятиях оказывают материальную помощь», - подчеркнул председатель ФПБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси собрали $3,7 млн на помощь протестующим

Часть денег предназначена для тех, кто присоединился к забастовкам на предприятиях, а другая часть - для пострадавших от полицейского насилия (подробности).