МИД Литвы: «Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику запрещен въезд в страну»

В МИД Литвы сообщили, что Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику запрещен въезд в Литву. Фото: lrt.lt

В Министерстве иностранных дел Литвы проинформировали, что Александр Лукашенко и еще 31 белорусский чиновник оказались в списке невъездных. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на BNS.

«Мы не будем на данный момент раскрывать весь список лиц, которым запрещен въезд в Литву. Скажу только, что есть 32 фамилии, среди которых Лукашенко и другие должностные лица - КГБ, ОМОН, избирательная комиссия», - заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Он также добавил, что данное решение со стороны Литвы - вклад в коллективные действия Евросоюза после всех тех событий, которые произошли в Беларуси. По словам Линкявичюса, окончательное решение, которое касается наложения санкций, будет принимать МВД.

«Должен сказать, что санкции весьма символичны. Самое главное - европейские санкции. Но это именно то, что мы можем сделать на данный момент», - пояснил Линкявичюс.

Он добавил, что список с фамилиями уже передан на утверждение в Министерство внутренних дел.

Глава МВД Литвы Рита Тамашунене пока данный список не видела, но рассказала, что в ведомстве он будет рассмотрен в четверг, 20 августа.

Напомним, что 19 августа стало известно, что в Евросоюзе не признали выборы, которые состоялись в Беларуси 9 августа. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, они не были «ни свободными, ни справедливыми».