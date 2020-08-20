Экс-директор Купаловского театра Павел Латушко: Мне было четко сказано, что я перешел границу

Латушко рассказал, что ему настоятельно советуют уехать из Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, который был уволен с должности за озвучивание своей гражданской позиции, рассказал в интервью русской службе Би-би-си, что ему четко сказали о том, что он перешел границу. Латушко настоятельно советуют уехать из Беларуси.

«Вы не можете себе представить, сколько за день (19 августа. - Ред.) мне поступило СМС, звонков и предложений, в которых настоятельно рекомендуют уехать из Беларуси в Россию. Но я убежден в том, что не совершал никаких антизаконных и антиконституционных действий», - пояснил Латушко.

На вопрос журналиста Би-би-би о том, кто именно ему советует уехать в Россию, Латушко сказал, что информация передается через старых знакомых.

«Вы же догадываетесь о том, что существуют различные способы работы соответствующих структур. К примеру, когда появляются старые знакомые, которые через других лиц передают мне информацию и говорят, что она конфиденциального характера. Или же когда подходят к моим знакомым на улице и беседуют на протяжении 40 минут. Уже состоялась и такая беседа, в которой были предоставлены сведения из моей биографии еще даже работы министром культуры. Мне говорят, что есть проблемные вопросы, которые могут возникнуть, но я же прекрасно знаю, что их нет, что никаких документов я по данным событиям не подписывал и никаких юридических решений не принимал. Думаю, что это способ давления на оппозицию, чтобы отказаться от участия. Мне было четко сказано, что я перешел границу. Я принял участие и, собственно, вошел в президиум Координационного совета, что и послужило окончательным поводом для принятия каких-либо действий в отношении меня. Очень надеюсь, что это пока лишь словесные угрозы, которые не будут реализованы», - рассказал Латушко.

Он добавил, что у него нет охраны. Что касается семьи, то, по словам Латушко, он отправил ее за пределы страны сразу после того, как озвучил свое отношение к тем действиям силовиков, которые они предпринимали в отношении мирных демонстрантов.