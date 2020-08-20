Пятилетний ребенок в Речицком районе попал под трактор. Мальчик в реанимации

В Речицком районе пятилетний ребенок попал под трактор. Фото: МВД Беларуси

В Речицком районе пятилетний ребенок попал под трактор. Мальчик в реанимации. Об этом сообщили на сайте МВД Беларуси.

«Инцидент произошел в понедельник, 17 августа. Мальчик бежал по обочине, в какой-то момент поскользнулся и упал под прицеп трактора, который проезжал рядом», - рассказали в МВД.

Мальчик был оперативно доставлен в больницу с различными травмами. Он находится в реанимации.

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