«Обсудили текущую ситуацию в Беларуси»: Головченко 19 августа созванивался с Мишустиным

Головченко созванивался с Мишустиным. Фото: БелТА

В среду, 19 августа, премьер-министр Беларуси Роман Головченко созвонился со своим российским коллегой Михаилом Мишустным. Обсуждалась ситуация в Беларуси. Об этом сообщили в БелТА.

«Роман Головченко сообщил Михаилу Мишустину о текущей ситуации в Беларуси и о тех мерах, которые предпринимаются, чтобы не допустить дестабилизации. Премьер-министр Беларуси заверил, что все сферы экономики, включая промышленный комплекс, работают в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Головченко с Мишустиным также подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений во всех сферах сотрудничества.

«Две стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и приняли все необходимые решения. В том числе была достигнута договоренность о совместной работе ведомств Беларуси и России по снятию ограничений на передвижение через границу двух стран», - рассказали в пресс-службе.

В конце разговора Головченко с Мишустиным подчеркнули, что готовы оперативно решать все вопросы в рамках Союзного государства.