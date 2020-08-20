Освобожден от должности ректор Академии управления при президенте. Фото: БелТА

Александр Лукашенко снял с должности ректора Академии управления при президенте Геннадия Пальчика. Данная информация появилась на Национальном правовом портале Беларуси.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 19 августа.

Геннадий Пальчик занимал должность ректора с 2018 года.

Обязанности ректора Академии управления при президенте будет исполнять проректор по учебной работе Александр Лаптенок.

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