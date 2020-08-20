В Столинском районе автомобиль врезался в микроавтобус. Водитель легковушки оказался заблокирован в салоне

В Столинском районе автомобиль врезался в микроавтобус. Фото: МЧС Беларуси

В Столинском районе 18 августа автомобиль врезался в микроавтобус. Водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Об этом сообщили на сайте МЧС Беларуси.

«Инцидент произошел на дороге Ивацевичи - Пинск - Столин. В МЧС поступил звонок от очевидца. Спасатели оперативно приехали на место случившегося. Удалось установить, что произошло лобовое столкновение. Водителя, который оказался заблокирован в легковом автомобиле, сотрудники МЧС освободили при помощи специального инструмента. Его доставили в больницу», - пояснили в МЧС.

В салоне микроавтобуса, помимо водителя, находились двое детей 10 и 15 лет. Они не пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Речицком районе 5-летний ребенок попал под проезжающий трактор. Мальчик в реанимации

Ребенок бежал по обочине, поскользнулся и упал под прицеп трактора (подробности).