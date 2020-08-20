Неизвестные облили краской дом Павла Латушко. Фото: facebook.com/valeryia.maksimchuk

В сети появились кадры с актами вандализма, которому подвергся частный дом Павла Латушко. Напомним, это бывший дипломат и министр культуры, а на днях его уволили с поста директора Купаловского театра после высказывания поддержки протестующим против фальсификаций на выборах.

Латушко пригласили войти в состав Координационного совета Светланы Тихановской по трансферу власти. Латушко избрали в президиум КС.

- В то время как мы, протестующие, собираем после митингов мусор и вежливо заботимся друг о друге, провластные агрессивные индивиды ведут себя так, - написала в Фейсбуке Валерия Максимчук и опубликовала фото дома Латушко.

Неизвестные облили краской дом Павла Латушко. Фото: facebook.com/valeryia.maksimchuk

На снимках видно, как стена гаража в особняке измазана красной краской, а на воротах нарисованы большие белые и красные полосы. Сам Павел Латушко публично заявил о поступающих ему угрозах о расправе, поэтому выехал из своего дома, однако находится на территории Беларуси.

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