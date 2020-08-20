Вынес из дома: в Чашникском районе сосед спас 97-летнюю пенсионерку, когда начался пожар

Сосед спас на пожаре пенсионерку. Фото: МЧС Беларуси

В Чашникском районе во время пожара сосед вынес из дома 97-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили на сайте МЧС Беларуси.

«Инцидент произошел 16 августа. Как только начался пожар, сосед, услышав треск шифера, побежал в дом. Когда он зашел внутрь, то увидел, что женщина сидит на кровати. Он вынес ее из дома на улицу. В доме женщина проживала вместе со своим сыном. Во время возгорания он находился на улице», - рассказали в МЧС.

Никто не пострадал. Огонь уничтожил кровлю дома, а также повредил стены и имущество.

Проводится проверка. Устанавливается причина возгорания.

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