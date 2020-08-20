Главный редактор газеты «Звязда» все же уволен. На его место пришел бывший министр информации

Коллективу газеты "Звязда" представили нового редактора. Фото: mediators.pro

Главный редактор газеты «Звязда» Павел Сухоруков все же уволен. На его место пришел бывший министр информации Александр Карлюкевич.

Один из сотрудников редакции, уже написавший заявление на увольнение, рассказал «Комсомолке»:

- Утром 20 августа в актовом зале «Дома прессы» министр информации Игорь Луцкий сообщил редакции «Звязды» об увольнении Павла Сухорукова «по соглашению сторон». На вопрос о причинах увольнения Сухоруков ответил, что это было его решением, на которое наложили отпечаток события последней недели. Он сообщил, что планирует отдохнуть, поправить здоровье и вернуться в строй, чтобы дальше помогать государству. Также Луцкий сообщил о назначении с 20 августа директором холдинга Александра Карлюкевича и представил его коллективу.

Известно, что Карлюкевич работал в "Звяздзе" спецкорром в 1995-1998 годах, потом был главным редактором газеты с 2011 по 2016 год. И вот теперь он опять - директор и главный редактор "Издательского дома "Звязда".

По словам журналиста, три сотрудника редакции написали заявления на увольнение в связи с последними событиями.

Напомним, что 18 августа появилась информация об увольнении Сухорукова. После этого сотрудники издания написали заявления на увольнения. Чуть позже выяснилось, что главреда все же не уволили во вторник.

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