Погода в Беларуси на 21 августа: по юго-западу до +29, но с дождями и грозами

Прогноза погоды в Беларуси на 21 августа Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на 21 августа прогнозируется теплая погода. Днем будет от 17 до 23 градусов выше нуля. По юго-западу воздух прогреется до 29 градусов тепла. Об этом сообщает БелТА.

В пятницу будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны ожидаются дожди, местами даже с грозами. Синоптики предупреждают, что во время гроз порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Ночью воздух прогреется до 17 градусов тепла.

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