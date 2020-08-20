Стало известно, когда состоится инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко запланирована на осень 2020 года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК Беларуси, победу на этих выборах одержал действующий глава страны Александр Лукашенко - за него, как проинформировал Центризбирком, проголосовали 80,1 процента избирателей, участвовавших в выборах.

С вопросом о том, когда состоится президентская инаугурация, в ЦИК обратилось ТАСС.

- Точная дата пока не назначена, ее определят организаторы, - не смогли дать однозначный ответ в пресс-службе, однако добавили: - Церемония состоится в течение двух ближайших месяцев.

С учетом, что до конца лета 2020 года остается менее двух недель, инаугурацию в Беларуси проведут уже осенью.

По словам официального представителя ЦИК, обычно для назначения и подготовки проведения церемонии вступления во власть достаточно одного месяца после официального объявления результатов. Таким образом, можно предположить, что инаугурация президента Беларуси состоится примерно 10 - 14 сентября. Напомним, именно в этих числах августа назывались предварительные и окончательные результаты голосования по выборам в Беларуси.

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