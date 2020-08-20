Уже более 250 спортсменов готовы отказаться выступать за Беларусь, если не будут проведены повторные выборы

Белорусские спортсмены присоединились к мирно протестующим белорусам в открытом письме. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что белорусские спортсмены и люди, причастные к спорту, опубликовали открытое письмо с требованием повторных выборов. На 18 августа под обращением стояло около 100 подписей, за пару дней к инициативе присоединились в два раза больше людей. На четверг, 20 августа, под открытым письмом спортсменов подписались свыше 250 человек, сообщил «Прессбол».

От выступлений за нацсборную Беларуси, если не будут выполнены политические требования, готовы отказаться Левченко, Козеко, Мазуренок, Арзамасов, Удрис и многие другие именитые спортсмены.

- Среди новых подписавшихся - автограф международного гроссмейстера Андрея Жигалко, экс-голкипера сборной Беларуси и футбольного эксперта Василия Хомутовского, 28-кратной чемпионки мира по карате Ольги Вилькиной, мастера спорта международного класса по легкой атлетике Светланы Куделич, - написали в «Прессболе».

Напомним, в открытом письме к белорусской власти спортсмены и сотрудники спортотрасли требуют повторные выборы, освобождение политзаключенных и наказание виновных в избиениях и зверствах над протестующими. На момент написания статьи в конце письма было уже 254 подписи.

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