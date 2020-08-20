Макей: Перемены нужны, этого никто не отрицает

Макей обратился к белорусским дипломатам Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 августа обратился к дипломатам страны и заявил:

- Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций, - цитирует БелТА главу МИД.

По его словам, в случае противостояния «жертв и негативных последствий будет в разы больше». Макей считает, что страна «уже отброшена на много лет назад в развитии из-за последних событий». Министр полагает, что сейчас народ Беларуси проходит «болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества».

- В этот судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси, - сказал глава МИД.

Он добавил, что не хочет потерять свою страну, поэтому призвал дипломатов «отбросить сомнения и продолжать ответственно делать свое дело»:

- Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба!

Макей считает, что «сегодня страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории».

По словам министра, «речь на самом деле идет о сохранении государственности».

В то же время, отмечает глава МИД, «мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские, ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие. Все мы за то, что называется емким белорусским словом "людскасць"».

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