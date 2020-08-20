Родные объявили в розыск полочанина. В УСК говорят: они знали, что он задержан во время акций протестов

Полочанина задержали 9 августа во время несанкционированных акций протестов. Фотоиллюстрация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подробности запутанной истории рассказала пресс-служба УСК по Витебской области. Так официальная инфослужба силового ведомства по Витебщине сообщила, что в Telegram-каналах и других ресурсах распространялась информация о том, что пропал без вести житель Полоцка.

- В тексте акцентировалось внимание, что якобы пропавший является возможно «заложником» сотрудников ОВД. Причем уже установлено, что указанный мужчина вовсе не исчезал, а его родным и коллегам было известно, что он задержан, - подчеркнули в пресс-службе УСК.

Так что же случилось с полочанином? Вечером дня выборов, 9 августа, 25-летнего мужчину задержали на площади Свободы в Полоцке. По информации УСК, задержанный являлся участником несанкционированной акции, распылял слезоточивый газ из баллончика в направлении милиционеров. А при задержании оказал сопротивление, продолжая распылять газ из баллончика.

Задержанный мужчина распылял газ из баллончика в милиционеров, а во время обыска у него еще нашли перочинный нож и фонарик-электрошокер. Фото: УСк по Витебской области.

- Во время досмотра после задержания у подозреваемого были найдены и изъяты: газовый баллончик, перочинный нож, фонарик-электрошокер, - заявили в УСК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его подозревают в сопротивлении сотруднику ОВД при выполнении им служебных обязанностей (Прим.: часть 2 статьи 363). Согласно санкции прокурора полочанина оставили под стражей.

Идет расследование.

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