Колесникова: новые выборы могут пройти после 5 ноября и с участием Лукашенко

Колесникова рассказала о повторных выборах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Представитель Координационного совета по трансферу власти Мария Колесникова рассказала, что КС в ближайшее время будет добиваться назначения повторных выборов президента.

- Полномочия действующего президента истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей, - цитирует Колесникову interfax.by.

Одно из условий повторных выборов - полное обновление состава Центризбиркома, подчеркнула представитель КС. При выполнении этого требования для участия в повторных выборах Александра Лукашенко препятствий нет.

- Даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл, - заявила Колесникова. - Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно.

Однако, по словам представителя КС, она не верит, что Лукашенко согласится на участие в выборах при таких условиях.

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