МЗКТ: милиция не позволила раздать бюллетени для голосования о забастовке на проходной завода

Рабочие перед МЗКТ. Архивное фото. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рано утром в четверг, 20 августа, представители стачкома МЗКТ пытались перед проходной завода раздать рабочим бюллетени для голосования об объявлении забастовки, сообщает БелаПАН. Милиционеры потребовали «покинуть территорию предприятия». Представители сказали, что, во-первых, они, как сотрудники, имеют полное право находиться на этой территории. Во-вторых, они находятся даже не на территории завода, а на прилегающей территории. Но это не помогло, их оттеснили. Раздавать листовки пришлось через дорогу от проходной. Был замечен экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев:

- Если вы будете решительны и вместе, никто вас не уволит. Если вам будут угрожать увольнением, если на вас начнут давить, не молчите об этом. Вся страна узнает и поддержит вас. Мы будем вас защищать, никто вас не собирается бросать, - заявил он.

Напомним, ранее гендиректор предприятия Алексей Римашевский рассказал на встрече с работниками, что голосовал на выборах за Лукашенко, но он признает, что «Лукашенко не выиграл выборы». После этого на МЗКТ приезжал Лукашенко.

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