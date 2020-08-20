Стивен Фрай записал видео в поддержку протестующих в Беларуси: «Лукашенко в очередной раз украл выборы у народа»

Стивен Фрай заявил, что поддерживает мирно протестующих в Беларуси. Фото: REUTERS.

В конце июня английский актер и писатель Стивен Фрай решил устроить себе инфодетокс от соцсетей. Он пообещал себе и пользователям, что минимум месяц не будет пользоваться Твиттером и сдержал данное обещание. Но 20 августа актер решил прервать свое твит-молчание из-за последних событий в Беларуси. В аккаунте Фрая появилось видеообращение, под которым он поставил хэштег #standwithbelarus - «С Беларусью заодно».

Свое обращение Фрай начал с того, что описал для пользователей послевыборную ситуацию в Беларуси:

- На прошлой неделе в Беларуси Александр Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы, в очередной раз украл выборы у народа. Затем его правительством были жестоко подавлены мирные протесты, были задержаны и арестованы тысячи людей, которые, по многочисленным свидетельствам, подверглись пыткам, - пояснил актер.

Кроме того, Фрай, как драматург, обратил особое внимание на то, что с поста был уволен Павел Латушко, экс-директор Национального академического театра имени Я. Купалы, который вышел на мирный протестный марш. Протестуя против решения Минкульта, решила уйти и вся театральная труппа.

- Я поддерживаю актеров Национального театра, поднявших на здании флаг свободной Беларуси, - поддержал Фрай, с улыбкой добавив, что для видео и он в белой рубашке с красным галстуком - цветах бело-красно-белого национального флага.

- Я поддерживаю жителей Беларуси в их мирном сопротивлении диктатуре, в их желании перемен и присоединяюсь к движению «С Беларусью заодно», - подчеркнул известный британец. - Пусть голоса этих людей будут услышаны по всему миру.

К описанию видео Стивен Фрай поставил хэштег #standwithbelarus и призвал всех последовать его примеру. На момент написания статьи видео уже набрало более 2,7 тысячи репостов и комментариев, более 8,4 тысячи пользователей поставили «Нравится».