БТ: экс-сотрудники объявили о создании нового медиа. Фото: Екатерина ПЫТЛЕВА.

Утром около 50 - 60 телевизионщиков и тех, кто их поддерживает, снова встали с плакатами на перекрестке Независимости и Макаёнка и скандируют: «Жыве Беларусь!», «Правду!», а еще держат плакаты: «БТ с народом!». Машины сигналят в знак поддержки. Милиционер предупреждает, чтобы не выходили на проезжую часть, но в целом атмосфера спокойная. Хотя все подходы к зданию Белтелерадиокомпании, как и вчера, перекрыты.

- Мы создаем, по сути, новое СМИ - онлайн-платформу, - рассказали бывшие сотрудники БТ. - У нас есть лицо канала - это Катя Пытлева, есть Андрей Макаёнок, Олег Титков. Есть телепроизводство, есть новостники.

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