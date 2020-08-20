Генпрокурор Конюк о деятельности Координационного совета: В Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о «захвате власти»

Генеральный прокурор Александр Конюк сообщил о возбуждении уголовного дела из-за попытки захвата власти. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Генпрокуратуре считают, что создание Координационного совета, а также его деятельность направлены на захват государственной власти. Информацию об этом генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк озвучил журналистам в четверг, 20 августа. Видеозаявление появилось в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.

- Группой граждан Беларуси 18 августа 2020 года заявлено о создании Координационного совета, целью которого, в том числе, заявлена организация передачи власти. Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласии с целями его деятельности, - заявил генпрокурор.

Резюмируя, он сообщил о возбуждении по данному факту уголовного дела:

- Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса, - добавил Конюк.

Президиум Координационного совета уже прокомментировал сложившуюся ситуацию «Еврорадио»:

- Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату госвласти, или насильственному изменению конституционного строя Беларуси, или измене государству, или совершению акта терроризма, или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности, - ответили представители совета.

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