Экс-главред «СБ» Павел Якубович : «Назначение Кочановой - самая большая ошибка»

Павел Якубович рассказал о своем видении ситуации в Беларуси Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Бывший главный редактор газеты Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович прокомментировал последние события в стране. По его мнению, «назначение на основной государственный пост Натальи Кочановой - это самая большая ошибка».

- Ее эпоха - это эпоха декаданса. У главного государственного советника набор из десяти фраз, вроде «надо быть ближе к людям», «люди - это главное». При ней была развалена кадровая работа, не самые лучшие кадры заменялись худшими, - цитирует nn.by.

Якубович подчеркнул, что считает злодейством «организацию картинки для Лукашенко». Имеется в виду "показушничество: мол, все замечательно, только вперед!"

Также Якубович раскритиковал государственные СМИ, которые «перестали выполнять даже пропагандистскую роль». Экс-главвред отмечает: люди хотят, чтобы их уважали:

- У людей потребность быть услышанными, быть гражданами, высказать собственное мнение. Нельзя говорить, что все, кто против, думают только за деньги. Это раздражает людей. И никакого же диалога нет!

Якубович дал свою оценкам митингам за Лукашенко:

- Привозят каких-то провинциальных профсоюзных работников, и перед ними на разогреве выступают такие же провинциальные профсоюзные работники… Увядшая публика, они стоят и смотрят на часы - 6 часов же ехали. Малопривлекательные ораторы что-то тарахтят заученное, а другого они не знают.

С участниками протестов, с недовольными официальными результатами выборов надо говорить, уверен Якубович:

- Лукашенко должен взглянуть спокойно, хладнокровно, он никогда не отступал перед вызовами. Надо признать, что люди на улицах - это не бандеровцы, не наркоманы и не мифические рецидивисты. Надо признать, что допущены системные ошибки. Даже если наступят холода и демонстранты перестанут ходить, проблема не разрешится. Люди не забудут лицемерие Ермошиной.

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