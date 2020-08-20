СК официально: Уголовное дело о захвате власти в Беларуси принято в разработку, идет расследование

СК начал расследование уголовного дело по фактам призывов к захвату власти. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 20 августа в Беларуси из-за деятельности Координационного совета было возбуждено уголовное дело по статье о «захвате власти».

В тот же день глава Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти принято к производству, сообщила БелТА.

Также глава СК уточнил, что Генпрокуратура уголовное дело возбудила 19 августа. В материалах дела усматриваются признаки состава преступления по части 3 статьи 361 УК Беларуси. А именно: «Публичные призывы к захвату госвласти или совершению действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности, совершенные с использованием СМИ или интернета».

- Генпрокурор определил органом досудебного производства по данному уголовному делу Следственный комитет. Уголовное дело принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК. Следственная группа приступила к расследованию, - подчеркнул Носкевич.

Напомним, сразу после информации о возбуждении уголовного дела в Координационном совете прокомментировали «Еврорадио»: «Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату госвласти, или насильственному изменению конституционного строя Беларуси, или измене государству, или совершению акта терроризма, или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности».

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