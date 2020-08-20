СК об изнасилованиях задержанных женщин в Гродно: Заявлений нет, в медицинских документах информация не содержится

Люди, которых выпускали после протестных задержаний из СИЗО и ИВС, рассказывали жуткие истории о пытках и изнасилованиях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном телеграм-канале, после массовых задержаний на акциях протестов в сети появилась информация об изнасилованиях женщин в местах временного содержания. На данный момент сотрудники ведомства проверяют информацию, опубликованную в интернет-ресурсах.

Речь идет о проверке информации о том, что в больницах Гродно есть женщины, которые были изнасилованы в местах содержания. Авторы интернет-материалов ссылались на врачей-гинекологов, которые сообщили о таких фактах при условии анонимности.

Для общественности в СК подчеркнули, что информацию о гражданах, которые пострадали или были травмированы во время задержания, медработники оперативно передают в следственные подразделения.

- На данный момент в СК нет зарегистрированных сообщений или заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам. Также и от граждан, которых следователи опрашивали в связи с событиями 9 - 12 августа, подобной информации не было получено. Ни в одном из предоставленных медучреждениями документов такая информация (Прим.: об изнасиловании задержанных женщин) также не содержится, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В заключение в Следственном комитете пояснили, что когда от граждан будут поступать заявления о подобных фактах, тогда будет проводиться правовая оценка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Задержанные в Гомеле о действиях силовиков: «Четыре часа лежал лицом в пол, нас били, угрожали. Почему?!»

Пострадавшие говорят, что всех, независимо от возраста, жестоко избивали и оскорбляли. И не понимают, откуда у силовиков такая ненависть (подробности).

«Они испытывали кайф, когда нас избивали». В Гомеле начали рассматривать жалобы арестованных на поставления судов.

По словам задержанного парня, в СК постоянно откладывают проведение судмедэкспертизы. Он считает, чтобы прошли следы побоев (подробности).

«Заламывали руки подолгу, били в одну и ту же точку, потом стали месить ногами»: в ночь после 9 августа избили сотрудника госканала, он в больнице.

В изоляторах и больницах Минска находятся люди, которых задерживали и избивали после выборов. Мы поговорили с одним из них, который и близко подходить к протестам не собирался (подробности).

Более 700 человек заявили в СК о травмах во время задержаний и в ИВС, правоохранители тоже пишут заявления о насилии.

В ведомстве рассказали, как расследуются объективные обстоятельства противоправных действий во время акций протестов (подробности).