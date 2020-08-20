«Я виноват в этом ДТП, но считаю, что это подстава». Витебский "жывемобиль" столкнулся с машиной ГАИ, его арестовали

В Витебске "жывемобиль" столкнулся с автомобилем ГАИ. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Витебский "жывемобиль" - микроавтобус с надписью «Жыве Беларусь», выкрашенный в цвета национального флага - 20 августа столкнулся с автомобилем ГАИ. Это произошло около полудня, когда владелец авто Андрей Кулаков выезжал из двора своего дома. Вот как описывают произошедшее правоохранительные органы:

- Сегодня около 12 часов на улице Вострецова водитель Volkswagen Transporter при выезде со второстепенной дороги, не уступил водителю служебного автомобиля ГАИ, приближающемуся к нему слева по главной дороге. В результате чего произошло столкновение транспортных средств. По факту ДТП проводится проверка. Автомобили получили незначительные повреждения. В отношении 26-летнего водителя составлены протоколы по ч. 10 ст. 18.14 и ч. 5 ст. 18.22 КоАП РБ. Также молодой человек, вчера привлеченный к ответственности за отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении, будет повторно привлечен за аналогичное правонарушение. (ч. 9 ст. 18.12)

Андрей не отрицает, что виноват в ДТП, но считает, что его спровоцировали.

- Я виноват, так как выезжал со второстепенной дороги. Но считаю, что меня подставили. На выезде из двора стоял автобус, который заслонял мне обзор. Во дворе стояла и «Джили», которая уже несколько дней ездит за мной по городу. Вчера, когда меня оштрафовали в ГАИ за отсутствие техосмотра, я написал заявление, что этот автомобиль меня преследует и ведет скрытую видеосъемку. Выезжая из двора, я заметил эту машину и отвлекся на нее. Там же было две машины ГАИ. Предполагаю, что автомобилю ГАИ дали сигнал, когда я выезжал из двора.

"Жывемобиль" у Андрея забрали, сейчас машина арестована, находится на штрафстоянке ГАИ. Но дело тут не в ДТП.

- Из ГАИ поступило заявление в СК по подозрению, что на моем микроавтобусе изменен VIN-номер. Машину арестовали на время проведения проверки, - рассказал Кулаков.

Без "жывемобиля" Витебск не останется, заверил Андрей. Молодой человек коллекционирует «Фольксваген Транпортеры», у него их около двадцати. Один из микроавтобусов он намерен снова превратить в бел-чырвона-белый флаг на колесах.