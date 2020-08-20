Почему? На матчи по футболу в Беларуси зрителей пускать не будут

На футбольных матчах в Беларуси не будут скандировать никаких лозунгов - на стадион зрителей не пустят. Фото: pixabay.com.

О том, что в Белорусской федерации футбола приняли решение проводить футбольные матчи без болельщиков, сообщатся на сайте АБФФ.

Таким образом, матчи предстоящего тура чемпионата Беларуси по футболу - игры команд Высшей лиги и дублирующих составов, Первой и Второй лиги, а также чемпионаты женских сборных Высшей лиги - пройдут без зрителей на стадионе.

- Такое решение было принято ассоциацией БФФ 20 августа. Это связано со сложившейся обстановкой, - коротко сообщили в пресс-службе.

Однако какая именно обстановка повлияла на то, что чемпионат Беларуси будет проходить с пустыми трибунами в звенящей тишине, не уточняется. Можно предположить, что это связано с коронавирусом, заболеваемость по которому все же неукоснительно идет на убыль и стремится к 0 заболевших в день.

Но, возможно, причина и «обстановка» связаны с послевыборными протестами. Существует вероятность, что в АБФФ не хотят скандирования на матчах лозунгов, не связанных с футболом, так как ранее такие факты уже случались.

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