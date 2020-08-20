«Хотел отогнать грузовик»: Под Барановичами током убило водителя на отвозке зерна

Двигаясь с поднятым полуприцепом МАЗа, водитель задел высоковольтную линию. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Трагедия произошла в Барановичском районе, сообщила БелТА по информации представителя «Брестэнерго».

В среду, 19 августа, погиб водитель грузовика. В каком именно агрохозяйстве погиб работник, не уточняется. Однако известно, что в тот день мужчина работал на отвозке зерна.

- Водитель МАЗа на площадке для складирования зерна произвел выгрузку. Но после того продолжил движение с поднятым полуприцепом. Прицеп коснулся высоковольтной линии 10 кВ, водитель вышел из кабины и увидел, что у авто загорелись передние колеса. Мужчина решил, что лучше всего будет отогнать грузовик с площадки. Но как только он коснулся ручки дверцы грузовика, попал под высокое напряжение, - рассказали на предприятии.

Очевидцы сразу же позвонили энергетикам, те отключили ЛЭП. Но спасти водителя уже не удалось, он погиб на месте.

Проводится проверка.

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