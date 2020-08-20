Путину снова позвонили из ЕС насчет ситуации в Беларуси

Путин заявил, что вмешательство во внутренние процессы в Беларуси непродуктивно. Фото: пресс-служба Кремля.

Путин заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство суверенной Беларуси, сообщила пресс-служба Кремля.

Так, уточняется, что по инициативе западных коллег Владимиру Путину позвонил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Ранее существовала договоренность, что главе России сообщат итоги внеочередного саммита ЕС, посвященного событиям в Беларуси. Этот звонок был следствием данной договоренности.

- В разговоре с главой Европейского совета президент Путин акцентировал контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенной Беларуси и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы, - прокомментировали в пресс-службе.

Завершая разговор, обе стороны согласились, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как России, так и Евросоюза.

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