Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 августа 2020 года: 149 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

За все время в стране было проведено 1 446 398 тестов для выявления COVID-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минздраве опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 20 августа. Всего число зараженных составляет 69 950 человек. Прирост за сутки - 149 случаев.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 67 929 белорусов. Не обошлось и без смертей. За сутки скончались 5 человек. Всего же от коронавируса умерли 627 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 446 398 тестов для выявления COVID-19.

В мире на 20 августа число заразившихся коронавирусом составило около 22, 5 млн человек.

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