Макей обсудил со своим коллегой из Эстонии ситуацию в Беларуси

Глава белорусского МИД выступил с призывом объективной оценки ситуации. Фото: из архива.

20 августа министр иностранных дел Владимир Макей в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу ситуацию в Беларуси, которая происходит после президентских выборов, сообщает БелаПАН.

Сторонами были также обсуждены перспективы дальнейших взаимодействий на двустороннем и многостороннем уровнях. Глава МИД Эстонии проинформировал Макея об оценках Евросоюзом сложившейся ситуации.

«Белорусская сторона не допускает внешнее вмешательство во внутренние дела своей страны и явную поддержку, в том числе финансовую, каких-то отдельных акторов, - подчеркивается в обращении. - Глава белорусского МИД выступил с призывом объективно оценивать ситуацию и делать выводы, основываясь на различных источниках информации».

Урмас Рейнсалу, в свою очередь, написал в своем твиттер-аккаунте: «Пообщался сегодня с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Призвал немедленно освободить задержанных и прекратить насилие. Политический диалог должен привести к новым выборам».

20 августа утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страны Балтии схожи во мнении относительно событий в Беларуси. «Наша цель - дать возможность белорусскому народу самому решать свое будущее. Особенно сегодня уместно вспомнить об этом здесь, в Эстонии», - сообщает ее пресс-служба.

«Эстония до сих пор адекватно реагировала на события. Наши взгляды были четкими, твердыми и своевременными. Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому мы их не признаем», - отметила глава государства.

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