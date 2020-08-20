Юриста Координационного совета Максима Знака вызвали в СК

Представители Координационного совета Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как мы писали ранее, на создание Координационного совета резко отреагировал Александр Лукашенко, назвав его «попыткой захвата власти». Генпрокурор согласился с главой республики, возбудив уголовное дело по статье о «захвате власти». И это несмотря на то, что члены совета сами пытались установить телефонный контакт с высокими представителями Администрации президента для того, чтобы проинформировать о реальных целях и задачах, которые ставит перед собой Координационный совет, опровергнуть те, которые сейчас озвучиваются в государственных СМИ.

Как сообщает телеграм-канал Координационного совета, завтра, 21 августа, утром в Следственный Комитет был вызван юрист Координационного совета Максим Знак для дачи пояснений по возбужденному уголовному делу.

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