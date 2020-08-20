На МКС произошла утечка воздуха

«Угрозы для экипажа и станции отсутствуют», — подчеркнули представители «Роскосмоса».Фото: wikipedia.org

На Международной космической станции была обнаружена небольшая утечка воздуха, сообщают РИА Новости. Эта ситуация никак не угрожает станции и экипажу.

Позднее утечку воздуха на станции подтвердил и «Роскосмос». Ими было отмечено, что в пятницу, 21 августа, «члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда», для того, чтобы организовать контроль давления в модулях» сегмента НАСА. Это решение принято совместно с американской стороной.

«Во время пребывания, которое продлится три дня на российском сегменте, экипаж запланировал проведение штатных работ. Угрозы для экипажа и станции отсутствуют», - подчеркнули представители «Роскосмоса».

Сейчас на Международной космической станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

Последний раз утечка воздуха на станции была зафиксирована 30 августа 2018 года. Причиной этого в то время стало рукотворное отверстие в космическом корабле «Союз». Тогда космонавты заклеили его герметиком, но отчего возникло отверстие, неизвестно до сих пор. Комиссией «Роскосмоса» исключена версия о том, что корабль был поврежден еще на Земле.

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