«Ты - уходи!» «А ты - уезжай!» На митинге в Жлобине две противоборствующие политические стороны перекрикивали друг друга

Оба оратора выступали по очереди с противоречивыми заявлениями. Фото: twitter.com

20 августа вечером в Жлобине у ДК Металлургов состоялась встреча с представителем штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марией Колесниковой. К шести вечера собрались люди, несмотря на предупреждения милиции, что митинг не санкционирован. Колесникова приехала ближе к половине седьмого. Ее выступления ожидали около тысячи человек, сообщает БелаПАН.

Как только началось выступление, к площадке подошел военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов вместе с командой поддержки и зелено-красными флагами. Они начали перебивать Колесникову, крича в мегафон. Представитель штаба Тихановской сказала, что приехала поддержать рабочих БМЗ, которые планировали забастовку и на прошлой неделе приостанавливали работу печей. Кривоносов говорил, что завод должен работать. По итогу оба оратора по очереди делали противоречивые заявления.

Присутствующие скандировали «Света, Света!», имея в виду Светлану Тихановскую. Кривоносов криком отвечал: «Спасибо, люди, но я - Андрей!» Ему начинали скандировать «Уходи!», на что военком со своей командой кричали в адрес выступающей «Уезжай!».

После митинга люди провожали Колесникову к машине. А команда под государственной символикой преследовала их и кричала «Уезжай!» и «Беларусь не отдадим».

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Был замечен экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев (подробности).