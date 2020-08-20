Мария Василевич посетила в больнице демонстрантов и извинилась

Александр Лукашенко и Мария Василевич во время танца на первом Республиканском новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости в Минске. Фото: belta.by

20 августа депутат Палаты представителей и «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич посетила пострадавших и избитых участников протестов в минской больнице скорой помощи. Там она принесла им извинения, сообщает «Наша нива».

Вместе с группой других депутатов Мария прибыла в больницу. Они беседовали с пациентами, интересовались, нужна ли какая помощь, говорили, что хотят разобраться, правду ли пишут некоторые СМИ о пострадавших.

Позже Василевич сказала, что хотела конкретно поговорить с пострадавшими демонстрантами. Узнать лично, при каких обстоятельствах были получены травмы и как с ними обращалась милиция. Депутат сказала всем, с кем общалась, свой номер телефона. Также она предложила помощь, если кто-то вдруг столкнется с проблемами, когда будет подавать заявления в органы правосудия или при проведении медосвидетельствования.

Мария сказала, что была поражена увиденным.

«Тяжело осознавать, что в нашей стране люди получают такие увечья на улице в мирное время. Но мы должны это признать и сделать все, чтобы это больше никогда не повторилось», - отметила «Мисс Беларусь - 2018».

Она также сказала, что извинилась перед пострадавшими за действия представителей госорганов.

«Я, как представитель государственной власти - хоть, может, и не имею на это полномочий, - приносила людям извинения за полученные ими травмы. Не знаю, имею я на это право или нет. Но по-человечески мне очень-очень жаль», - отметила Василевич.

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