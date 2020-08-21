Макрон: В Беларуси необходим диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом

Макрон заявил, что в Беларуси необходим диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом. Фото: ria.ru

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель 20 августа обсудили в ходе встречи ситуацию, которая на данный момент складывается в Беларуси, в свете прошедшего в среду, 19 августа, саммита ЕС. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

«Евросоюз должен и дальше поддерживать белорусов, которые выходят на мирные акции протеста и продолжают бороться за свои права, свободы и суверенитет. И в данной ситуации необходим диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом», - отметил Макрон.

По его словам, в Евросоюзе заинтересованы, чтобы диалог организовали сами белорусы, но ЕС готов этому всячески содействовать.

«Если случится так, что Беларуси будет необходима наша помощь, то ЕС готов выступить посредниками при участии ОБСЕ, а также подключив Россию к требовательному диалогу», - пояснил президент Франции.

В данном процессе готов участвовать Макрон, Меркель и представитель Европейского совета Шарль Мишель, который уже обсуждал ситуацию в Беларуси с Путиным. Французский лидер также отметил, что и у него, и у Меркель, и у Мишеля был ряд контактов с президентом России по сложившейся ситуации в Беларуси.

«Мы ожидаем от России открытого и искреннего диалога с Евросоюзом, но особенно Францией и Германией. Это сотрудничество для дальнейшего эффективного посредничества, своеобразная закладка камня в том, чтобы предотвратить любую эскалацию и полностью устранить дополнительное насилие в Беларуси. Мы уверены, что возможность и стабильность отношений между ЕС и Россией зависит от данной проблемы. Мы не хотим здесь увидеть копию того, с чем уже столкнулись в предыдущие годы в Украине. По своей позиции мы были ясны с Путиным», - заявил Макрон.

Он добавил, что во время контактов с Путиным европейская сторона всегда настаивала на необходимости демократического переходного этапа в Беларуси при обязательном диалоге между властью, оппозицией, гражданским обществом и при организации новых и свободных выборов в стране.