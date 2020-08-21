«Реализую свое право и прошу признать выборы недействительными»: Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд

Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд Фото: Павел МАРТИНЧИК

Экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая 20 августа подала жалобу в Верховный суд Беларуси с требованием признать выборы недействительными. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я реализую право, которое предоставлено мне как кандидату в президенты, и продолжаю процедуру признания выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, недействительными. Соответствующую жалобу я подала в Верховный суд», - написала в своем сообщении Канопацкая.

Она также добавила, что грубое нарушение Конституции и Избирательного кодекса является основанием для того, чтобы признать выборы недействительными.

Напомним, что ранее Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев подавали жалобы в ЦИК. Но они были отклонены.

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