Головченко про «Беларуськалий»: Все фабрики и рудоуправления работают в режиме практически полной загрузки

Головченко рассказал про ситуацию на "Беларуськалии". Фото: телеканал ОНТ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал о ситуации на «Беларуськалии» и заявил, что на данный момент предприятие работает в режиме практически полной загрузки. Об этом Головченко сообщил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, которая вышла 20 августа.

«Не скрою, что пару дней назад ситуация на предприятии была достаточно напряженная, была попытка взбудоражить. Я ездил на «Беларуськалий» по поручению Александра Лукашенко, чтобы ознакомиться с обстановкой. Не стоит забывать, что на данном предприятия неплохие зарплаты и хороший соцпакет. Когда люди подуспокоили свои эмоции и все взвесили, то ситуация кардинально поменялась. Сейчас все фабрики и рудоуправления работают в режиме практически полной загрузки», - заявил Головченко.

Он добавил, что на фоне напряженной ситуации на «Беларуськалии» свою добычу и продажу калийных удобрений увеличил российский «Уралкалий», а также выросли в цене акции и иных зарубежных конкурентов предприятия.

«Мне кажется, что здесь все очевидно. На волне эмоций просто заработали деньги», - подчеркнул премьер-министр.

По мнению Головченко, акции протеста, которые возникли на белорусских предприятиях, срежиссированы.

«Я далек от мысли о том, что в данных акциях участвуют только провокаторы. Согласен, что есть прослойка людей, которые действительно проголосовали на выборах за другого кандидата. И теперь они недовольны, что оказались в меньшинстве, и пытаются выразить свои эмоции - имеют на это право. Но акции, на мой взгляд, проходят срежиссировано, прописаны все роли, и это очевидно», - подытожил Головченко.