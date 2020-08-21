Павла Латушко также вызвали в Следственный комитет для дачи показаний

Латушко вызвали в Следственный комитет Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно, что Павла Латушко также вызвали в Следственный комитет Беларуси для дачи показаний. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

В Генеральной прокуратуре 20 августа возбудили уголовное дело в отношении деятельности Координационного совета. По словам генпрокурора, «действия организации направлены на захват государственной власти и на причинение вреда нацбезопасности».

Напомним, что ранее в СК на допрос был вызван юрист штаба Бабарико Максим Знак, а также лидер стачкомитета МТЗ Сергей Дылевский.

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Однако состав ЦИК должен быть полностью обновлен, считают в Координационном совете (подробности).

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